كورونا يتفشى داخل مكتب رئيس أذربيجان

2020/06/10 | 16:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت السلطات الصحية في أذربيجان اليوم الأربعاء، اكتشاف 19 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في إدارة الرئيس إلهام علييف.وصرح رئيس هيئة إدارة المؤسسات الطبية الإقليمية في أذربيجان، رامين بايراملي، للصحفيين بأن 14 من هذه الإصابات سجلت داخل مكتب الرئيس.كما تم رصد خمس إصابات بكورونا بين موظفي وزارة العمل وخمس أخرى في […]

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