بعد موجة عنف ..نواب النجف يطالبون الكاظمي بلقاء

2020/06/10 | 16:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حث النائب عن محافظة النجف عبود العيساوي ،القوات الأمنية والمتظاهرين بالحفاظ على الأمن َوسلمية المظاهرات وأيضا على النشطاء في المجتمع المدني بممارسة دورهم لتهدئة الأوضاع في المحافظة.واضاف العيساوي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان " نطالب نحن نواب محافظة النجف لقاء سريع برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة الوضع والأزمة في النجف على أن يكون موعد اللقاء خلال 24 ساعة " ، كما "نطالب بارسال وزير الداخلية عثمان الغانمي لممارسة دورة التي استند إله مع اللجنة مع الوزارات المعنية والحضور فورا إلى النجف بالتنسيق مع نواب النجف ومتابعة وتقيم عمل المحافظ لؤي الياسري ونوابه ومدراء الدوائر المعينة ورفع التوصيات إلى الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب".وجدد التاكيد على سلمية المظاهرات واتباع الطرق القانونية وََفتح ملفات الفساد والحرص على أمن وسلامة المواطنين مع أخذ الاعتبار الوضع الصحي الخطر مع زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا في النجف.

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