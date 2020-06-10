البرلمان يعقد جلسته بحضور 174 نائبا

2020/06/10 | 16:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته التشريعية بحضور 174 نائبا .

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