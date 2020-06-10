رئيس الجمهورية يدعو الى الاسراع في اطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين السلميين

2020/06/10 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 10-6-2020 في قصر بغداد، وزير العدل القاضي سالار عبد الستار والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.وأكد رئيس الجمهورية أهمية حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين، وإطلاق سراح من لم تتم إدانته بجريمة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشيراً الى ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال، وإكمال التحقيقات القانونية مع الموقوفين بأسرع وقت لاسيما في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا.وشدد رئيس الجمهورية على وجوب تسهيل إجراءات مراجعة المواطنين لدوائر الوزارة التي لها مساس بحياتهم اليومية وبعيداً عن الروتين وبما يحفظ حقوقهم ويرسخ مبادئ العدالة.وتم، خلال اللقاء، مناقشة جهود الوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال مشروع قانون العفو لشرائح معينة من المعتقلين، فضلاً عن خططها للارتقاء بعمل دوائر الإصلاح وكتاب العدول والحفاظ على أموال القاصرين.

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