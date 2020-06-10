2020/06/10 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة ..



امين بغداد تجري تغييرات لمناصب ادارية

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بغداد اليوم- بغداد

عقد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الجلسة رقم 5 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية.

وذكرت رئاسة البرلمان في بيان ان "الحلبوسي عقد الجلسة الخامسة من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة، ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة، الاربعاء (10 حزيران 2020)، استحداث مختبرا لفحص الاحياء المجهرية والفايروسات للتحري عن فيروس كورونا المستجد .

وقال مدير عام الدائرة زيد علي عباس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، الاربعاء (10 حزيران 2020)، فرض حظر التجوال في عموم المحافظة ابتداء من الساعة الثالثة ظهرا لهذا اليوم.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمهيداً لفرض حظر التجوال التام في عموم محافظة با

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