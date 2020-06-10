مانشستر يونايتد يتلقى ردًا صادمًا من نجم برشلونة

2020/06/10 | 16:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تلقى مانشستر يونايتد ردًا صادمًا من نجم برشلونة، بشأنإمكانية ضمه خلالالميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي كتالوني.وكانت تقارير صحفية سابقة قد تحدثت عن تقدم النادي الإنجليزي، بعرض لبرشلونة قيمته100 مليون يورو، لضم الجناح الشاب، أنسوفاتي، لكنه قوبل بالرفض من إدارة البلوجرانا.وبحس...

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