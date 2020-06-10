2020/06/10 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جلسة لمجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، بــ«العنصرية والتمييز، ذلك الوباء الذي يُعَدّ خيانة للميثاق الجمهوري» و«آفة تطال المجتمع برمته»، كما صرّحت المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي.وقالت المتحدثة إن الرئيس «دعا إلى عدم التساهل حول هذا الموضوع» و«تشديد التحرك» ضد العنصرية، لكنه في ما يتعلق بالتظاهرات تكريما لذكرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: العنصرية والتمييز وباء وخيانة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: العنصرية والتمييز وباء وخيانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).