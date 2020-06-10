الصحة العراقية تسجل 34 حالة وفاة و 1146 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/10 | 16:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق ، فيما سجلت 1146 و34 حالة وفاة خلال 24 ساعة .واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم انه تم فحص (٧٨٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة […]

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