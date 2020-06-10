2020/06/10 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة والبيئة العراقية: تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة و383 حالة شفاء

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