العراق يسجل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/10 | 16:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما كانت حالات الوفاة 34 حالة.

قالت الوزارة في موقفها الوبائي، ليوم 10 حزيران/يونيو، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "تم فحص (7835) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.



وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (330526)".

أضاف البيان، أنه "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (1146) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: 219

بغداد/ الكرخ: 149

مدينة الطب: 114

النجف: 101

البصرة: 62

السليمانية: 113

أربيل: 60

دهوك: 2

كربلاء: 24

واسط: 37

كركوك: 17

ديالى: 14

بابل: 73

ميسان: 34

ذي قار: 99

المثنى: 7

صلاح الدين: 11

الأنبار: 6

نينوى: 4

الشفاء: 383 حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 55

بغداد/ الكرخ: 116

مدينة الطب: 18

النجف: 12

البصرة: 23

أربيل: 4

كربلاء: 33

كركوك: 2

واسط: 49

ذي قار: 50

بابل: 16

ميسان: 5

الوفيات: 34 حالة

بغداد/ الرصافة: 16

بغداد/ الكرخ: 7

مدينة الطب: 3

السليمانية: 2

كربلاء: 1

ديالى: 1

واسط: 3

المثنى: 1

مجموع الإصابات : 15414

مجموع حالات الشفاء: 6214

الراقدون الكلي: 8774

الراقدون في العناية المركزة: 88

مجموع الوفيات: 426".

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