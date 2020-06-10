قالت الوزارة في موقفها الوبائي، ليوم 10 حزيران/يونيو، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "تم فحص (7835) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.
وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (330526)".
أضاف البيان، أنه "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (1146) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: 219
بغداد/ الكرخ: 149
مدينة الطب: 114
النجف: 101
البصرة: 62
السليمانية: 113
أربيل: 60
دهوك: 2
كربلاء: 24
واسط: 37
كركوك: 17
ديالى: 14
بابل: 73
ميسان: 34
ذي قار: 99
المثنى: 7
صلاح الدين: 11
الأنبار: 6
نينوى: 4
الشفاء: 383 حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: 55
بغداد/ الكرخ: 116
مدينة الطب: 18
النجف: 12
البصرة: 23
أربيل: 4
كربلاء: 33
كركوك: 2
واسط: 49
ذي قار: 50
بابل: 16
ميسان: 5
الوفيات: 34 حالة
بغداد/ الرصافة: 16
بغداد/ الكرخ: 7
مدينة الطب: 3
السليمانية: 2
كربلاء: 1
ديالى: 1
واسط: 3
المثنى: 1
مجموع الإصابات : 15414
مجموع حالات الشفاء: 6214
الراقدون الكلي: 8774
الراقدون في العناية المركزة: 88
مجموع الوفيات: 426".
اقرأ/ي أيضًا:
نقابة الأطباء: أكثر من 320 طبيبًا أصيب بفيروس كورونا
العراق يسجل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).