2020/06/10 | 16:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر النيابية: لا يمكن السماح بالمضي باستقطاع رواتب المتقاعدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر النيابية: لا يمكن السماح بالمضي باستقطاع رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر النيابية: لا يمكن السماح بالمضي باستقطاع رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).