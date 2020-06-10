محافظ بابل يقرر التبرع بمليون دينار من راتبه الشهري للعوائل الفقيرة

2020/06/10 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، اليوم الاربعاء، التبرع بمليون دينار من راتبه الشهري للعوائل الفقيرة في المحافظة.وقال المحافظ في بيان تلتقه “العهد نيوز” إن “أمر بتشكيل لجنة مختصة برئاسة المسشار الأمني للمحافظ ومكتبه الخاص لمراقبة عمل السيطرات ومنع عبور أي عجلة للمحافظة ومن مختلف المحاور بأستثناء عجلات المواد الغذائية و الخضروات”.[…]

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