غيغز يكشف تفاصيل هجومه على رونالدو بسبب مشروب غازي

2020/06/10 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف ريان غيغز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، تفاصيل هجومه على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان زميله في الفريق، بسبب مشروب غازي.ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار صرح بأن غيغز غضب في أحد الأيام من رونالدو، وهاجمه لفظيا، قبل أن يدفعه على الحائط.وأشار […]

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