رئيس الجمهورية يؤكد أهمية حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين

2020/06/10 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهمية حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين وإطلاق سراح من لم تتم إدانته بجريمة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

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