2020/06/10 | 16:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيادي : لا يوجد عجز مالي في الدولة العراقية عدا الفساد وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 16:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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