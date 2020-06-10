الكاظمي يلتقي ممثلي عشائر ووجهاء محافظة نينوى

2020/06/10 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعا بعدد من ممثلي عشائر ووجهاء محافظة نينوى، على هامش زيارته الى مدينة الموصل، بمناسبة الذكرى السادسة لاحتلالها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الكاظمي، إن الموصل الحدباء تمثل تأريخا وإرثا حضاريا وإنسانيا، وقد تعرضت لإرهاب عصابات داعش، وجرى تحريرها بعد أن امتزجت دماء العراقيين جميعا في ملحمة بطولية يُفتخر بها، مشددا على أهمية التعايش والتنوع في محافظة نينوى، وعدّه ميزة وعنصر قوة لها، وأن نينوى تنهض وتزدهر بتكاتف أبنائها من كلّ الطوائف والإثنيات.

وأشار الى التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة الراهنة، حيث تستنفر كلّ جهودها لمواجهة جائحة كورونا، في ظل أزمة مالية تسبب بها انهيار أسعار النفط العالمية، مبينا أن حكومته ورثت تركة ثقيلة، واستلمت ميزانية خاوية، نتيجة سوء التخطيط والاعتماد الكلي على النفط.

ووعد الكاظمي ممثلي عشائر ووجهاء محافظة نينوى، بعقد جلسة لمجلس الوزراء في مدينة الموصل، تخصص لمناقشة أوضاعها واتخاذ القرارات بشأنها.

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