المالية النيابية: استقطاع الحكومة لرواتب الموظفين والمتقاعدين اجراء تعسفي وسيلاقي رفضا

2020/06/10 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، اليوم الاربعاء، تفاجأنا بقيام الحكومة استقطاع رواتب المتقاعدين والمباشرة باستقطاع رواتب الموظفين واكد ذيبان في حديث متلفز لقناة “العهد” ان المالية النيابية أعلنت رفضها لموضوع استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين وبين، ” لا يوجد أي سبب قانوني يجيز للحكومة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين الا بتشريع قانون جديد […]

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