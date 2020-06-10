الرئيس صالح يدعو وزير العدل الى حسم ملفات المتظاهرين الموقوفين وترسيخ العدالة

2020/06/10 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء وزير العدل القاضي سالار عبد الستار والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.وأكد رئيس الجمهورية أهمية حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين، وإطلاق سراح من لم تتم إدانته بجريمة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشيراً الى ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال، وإكمال التحقيقات القانونية مع الموقوفين بأسرع وقت لاسيما في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا.وشدد رئيس الجمهورية على وجوب تسهيل إجراءات مراجعة المواطنين لدوائر الوزارة التي لها مساس بحياتهم اليومية وبعيداً عن الروتين وبما يحفظ حقوقهم ويرسخ مبادئ العدالة.وتم، خلال اللقاء، مناقشة جهود الوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال مشروع قانون العفو لشرائح معينة من المعتقلين، فضلاً عن خططها للارتقاء بعمل دوائر الإصلاح وكتاب العدول والحفاظ على أموال القاصرين.

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