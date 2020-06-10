2020/06/10 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أجل مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الاربعاء، التصويت على مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة للعام الجاري 2020.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020".

وخلال الجلسة، وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي"اللجنة المالية بعقد اجتماع لمناقشة الازمة الاقتصادية ومشروع قانون الاقتراض بحضور النواب واللجان المختصة".

وعقد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، الجلسة رقم 5 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، بحضور 174 نائبا.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عصر الأربعاء، كنيسة مار أدي الواقعة في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، والتقى فيها براعي الأبرشية الكلدانية في الموصل وعقرة المطران مار ميخائيل نجيب.

وأكد الكاظمي، خلال الزيارة بحسب ب

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاربعاء، بالاسراع في حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين، وإطلاق سراح من لم تتم إدانته بجريمة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

وصفت كتلة بدر النيابية، اليوم الاربعاء، مقترح استقطاع الرواتب بـ’’الظالم’’، فيما دعت حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الغائه.

وقال رئيس الكتلة حسن شاكر الكعبي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس النواب يُؤجل التصويت على مشروع قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس النواب يُؤجل التصويت على مشروع قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).