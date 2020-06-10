بالوثيقة .. رئيس الجمهورية يوجه كتاب شكر وتقدير لقيادة وملاكات وزارة الصحة

2020/06/10 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، كتاب شكر وتقدير لقيادة وملاكات وزارة الصحة.

ونص الكتاب على انه "دعما لملاكات وزارة الصحة والبيئة، السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوجه كتاب شكر وتقدير لقيادة وملاكات وزارة الصحة والبيئة".

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بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، تسجيل 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، إنها "سجلت 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الديوانية".

وكانت وزارة الصحة اعلنت، اليوم الاربعاء

بغداد اليوم- بابل

اعلن محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، الاربعاء، التبرع بمليون دينار من راتبه الشهري للعوائل الفقيرة في المحافظة.

وقال المحافظ في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "أمر بتشكيل لجنة مختصة برئاسة المسشار الأمني للمحافظ ومكتبه الخا

بغداد اليوم- بغداد

عقد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الجلسة رقم 5 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية.

وذكرت رئاسة البرلمان في بيان ان "الحلبوسي عقد الجلسة الخامسة من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة، ا

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