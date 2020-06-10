الكاظمي من كنيسة مار أدي بنينوى: المشروع الوطني هو خيارنا الوحيد من أجل نهضة وازدهار البلد

2020/06/10 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عصر الأربعاء، كنيسة مار أدي الواقعة في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، والتقى فيها براعي الأبرشية الكلدانية في الموصل وعقرة المطران مار ميخائيل نجيب.وأكد الكاظمي، خلال الزيارة بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أن "المكوّن المسيحي من المكونات الأصيلة في العراق، ويحز في نفوسنا أن نراهم يهاجرون الى خارج البلد".

وبيّن الكاظمي أنه "لطالما اثبتت التجارب أن التنوع في العراق كان ومازال يمثل قوة وليس ضعفا، ويفخر العراق بهذا التميز الجميل في التنوع، ولا يوجد خيار أمامنا سوى المحبة والتسامح والتعايش السلمي بين مكونات شعبنا".وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الموصل نجحت في توحيدنا، وأن المشروع الوطني هو خيارنا الوحيد من أجل نهضة وازدهار البلد".

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بغداد اليوم _ بغداد

أجل مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الاربعاء، التصويت على مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة للعام الجاري 2020.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مج

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاربعاء، بالاسراع في حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين، وإطلاق سراح من لم تتم إدانته بجريمة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

وصفت كتلة بدر النيابية، اليوم الاربعاء، مقترح استقطاع الرواتب بـ’’الظالم’’، فيما دعت حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الغائه.

وقال رئيس الكتلة حسن شاكر الكعبي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب

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