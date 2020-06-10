بعد اكبر حصيلة إصابات.. كوردستان تشخص حالات جديدة بفيروس كورونا

2020/06/10 | 17:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اصابة ثمانية اشخاص بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في ادارة رابرين.

واوضح بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، المصابين الجدد هم ستة رجال وامرأتان، لافتا الى ان اثنين من المصابين ملامسون لمصابين سابقين والستة الباقون بدت عليهم اعراض المرض.

واشار البيان الى ان خمسة مصابين من القاطنين في قضاء بشدر/ قلعة دزه في احياء (آشتي) و (كربداغ) و(فرمانبران) وقرية (هيرو وشيني)، مضيفا ان المصابين الثلاثة الباقين من القاطنين في قضاء رانية في حيي (قلات) و(بنارسجن).

وسبق أن اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم الاربعاء تسجيل حالتي وفاة و171 اصابة جديدة بكورونا في حصيلة غير مسبوقة منذ تفشي ظهور الجائحة مدن ومحافظات الاقليم.

وبلغ المجموع الكلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 حسب اخر احصائية رسمية بـ(١٦٣٧) اصابة بينها 30 حالة وفاة مع تماثل (٥٤٦) مصابا للشفاء بينما لا يزال (١٠٦١) تحت الرعاية الطبية.

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