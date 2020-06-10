السعودية.. 36 وفاة جراء كورونا خلال يوم وارتفاع قياسي في الإصابات

2020/06/10 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز شهدت السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بتسجيل السلطات الصحية في المملكة أكثر من 3.7 ألف حالة جديدة للعدوى.وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، عن رصد 3717 إصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 […]

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