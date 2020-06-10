الخارجية الفلسطينية: لدينا قدرات وإمكانيات لدفن خطة الضم الإسرائيلية في مهدها

2020/06/10 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تعهد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بدفن وردع خطوة الضم الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا وجود القدرات والإمكانيات لدفنها في مهدها.وقال المالكي في كلمته أمام اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي دعت له فلسطين لبحث خطة الضم أن لدى منظمة التعاون “قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنع هذه الخطوة التي إن […]

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