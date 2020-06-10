صحة ذي قار تعلن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بكورونا و50 حالة شفاء

2020/06/10 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، 99 إصابة بفايروس كورونا و50 حالة شفاء وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت “العهد نيوز” أن نتائج الفحص المختبري اثبتت تسجيل 99 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا و50 حالة شفاء لمصابين بالكورونا مبينا ان الاصابات توزعت على اقضية سوق الشيوخ والشطرة الرفاعي […]

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