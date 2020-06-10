اعتقال اثنين من ارهابي داعش بعملية امنية غربي الرمادي   

2020/06/10 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، الاربعاء، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ارهابي داعش بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، تمكنت […]

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