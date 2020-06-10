الكاظمي: هل يكشف مرشح القتلة عنهم؟

2020/06/10 | 17:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتغير حسابات المحاصصة، ولم يبدل الزعماء طرق الابتزاز ونزقهم في الكسب والاستحواذ بعد كل الدماء والتضحيات التي نزفتها انتفاضة الشباب في تشرين حتى اللحظة، لا الشهداء ولا الجرحى، ولا حتى المغيبين ولو كانوا أضعافًا مضاعفة، هكذا ترجمت الجلسة البرلمانية السبت الماضي التي صوتت على ما تبقى من كابينة الكاظمي. التحديات التي يفرضها الواقع العراقي بين العلاقة المشوشة بينه وبين قطبي الصراع أمريكا وإيران تحتاج إلى إعادة نظر للكاظمي

وكما يبدو، أن القطع الثلاث للعبة السياسية في البلاد، لا يمكن ضبط إيقاعها من خلال الشارع، بل لو افترضنا ذلك لكان ضربًا من الخيال، وإلا كيف يمكن تفسير وضع الانفصالي "فؤاد حسين" وزريرًا للخارجية ؟! المجرب الذي سيجرب مرة أخرى بمنصب آخر، شخصية وزارية تسلمت منصب وزير المالية في حكومة عبد المهدي رافقتها الكثير من الشبهات وملفات الفساد منها تهريب المال للإقليم بلا ضوابط قانوينة، فضلًا عن كونها لا تعترف بـ"حدود البلاد" تخرج من المالية لتدخل للخارجية؟! ليست الخارجية وحسب، بل وزارة النفط ذهبت إلى شخصية مكبلة بأكثر من ثلاثين ملف فساد، والتجارة غدت تحت تصرف شخصية تلاحقها اتهامات جنائية، أما الثقافة، فقد كانت مثالًا لمفهوم التخادم بين المثقف والسلطة، وكشفت عن وجه الهيمنة للجماعات المسلحة ومديات قدرتها على التأثير في القرار السياسي.

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إنك لا تختار وزراءك مرتين

لا توجد بوادر حقيقية ورؤية ناضجة كبديل عن النموذج الذي فشل لدى الكتل، ولا الزعامات لاحتواء غضب الشارع بالرغم مما جرى ويجري، وبات من الواقع أن كل من يتحدث في الإصلاح فيه مس من الجنون، بل هناك إجماع سياسي على التهدئة وتطيب الخواطر وإعادة المشهد الأول كما كان الذي بنيت عليه عمليتهم السياسية، وأخذ كل ذي مكون حصته، وليذهب المتظاهر ومطالبه للجحيم، فهذا ما وجدنا عليه آباءنا الأولون. لا يرى المتابع بعد كل هذا أن الكاظمي جادًا في العمل على برنامج سياسي واضح يصحح الأخطاء ويرمم المتهالك الآيل للسقوط، أو متحمسًا لمطلب ساحات الاحتجاج الأهم، وهو متابعة مسار قتلة المتظاهرين، وعلى رأسها جريمة القناص، بعد أن بدأ عمله بنثر المدح والثناء على رئيس حكومة القناصين قائلًا عنها حكومة إنجاز مظلومة، متناسيًا المشاهد الدموية المروعة التي لم يمض عليها سوى أشهر.

لا يغيب التداخل الإقليمي وفرض الإرادات عن هذه الحكومة، ولم يختلف عن سابقاتها، حتى ولو كان الكاظمي أمر واقع كخيار أمريكي قبلت به إيران على مضض، لكن هذا لم يمنعها من زج رأيها في لعبة الاستيزار والمكاسب على الأرض من خلال أجنحتها السياسية لدفع ضرر الميدان العسكري من تواجد القوات الأمريكية عبر زيارة خاطفة لبغداد لقائد الحرس الثوري "قاآني"، أعقبها استقالة لرئيس تحالف الفتح "هادي العامري" وتسريبات لتنصيبه رئيسًا لهيئة الحشد الشعبي. التحديات التي يفرضها الواقع العراقي بين العلاقة المشوشة بينه وبين قطبي الصراع أمريكا وإيران تحتاج إلى إعادة نظر للكاظمي أو غيره، والمزيد من الوضوح كونها محكومة بجماعات لا تعبر عن هوية الدولة بقدر العقائدية الدينية المتزمتة التي تقرأ الأحداث من زوايا فقهية ونصوص تقليدية قد أكل عليها الدهر.

يفهم من ذلك كله، أن المكاسب هي مكاسب حتى لو كانت على حساب الدم وتلال الجثث، ويتضح أن إسقاط هذه المنظومة برمتها، ومن يرفع شعار إسقاط النظام محقًا لأنها الخيار الوحيد المتبقي لإعادة البناء السياسي بالشكل الصحيح وفق الإطر والنماذج الحديثة التي تلامس مفهوم الدولة الحديثة، تجربة المحاصصة والتوافق لم تزدنا إلا خسارة وتغولًا للطائفة على حساب المواطنة، وتمكين هوية الطوائف على هوية الوطن.



وختامًا أقول لمن وجد مساحة للأمل متشبثًا بها على بركة وجه الكاظمي؛ كيف لمرشح القتلة أن يكشف عنهم؟! ثم عليكم أن تطلبوا مفوضية انتخابات وقانون لها من "دبش"، وليس الكاظمي!

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توقّفات وتساؤلات

لقد كان في قصصهم عبرة

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