2020/06/10 | 17:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اركان الجيش يؤكد ضرورة العمل للارتقاء بواقع الجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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