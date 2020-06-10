2020/06/10 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اتفق عدد كبير من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي ولاسيما المقربين من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على “خطأ” التوجه لاستقطاع رواتب المتقاعدين، حيث فُتح النار على القرار الذي طال الفئة التي طالما تحدث الكاظمي عن مظلوميتها.وبالرغم من التغريدة التي نشرها الكاظمي في الثاني من حزيران الجاري والتي توعد فيها بإبعاد المتقاعدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في “فك غضب” المراقبين السياسيين بعد خطوة التقاعد: ضغط “نخبوي” قد يدفع للتراجع.. ومقترحات “مجانية” بديلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي في “فك غضب” المراقبين السياسيين بعد خطوة التقاعد: ضغط “نخبوي” قد يدفع للتراجع.. ومقترحات “مجانية” بديلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).