حداد يطالب رئاسة الحكومة بالتحقيق مع راكان الجبوري

2020/06/10 | 17:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بناء على توجيه من نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، طالبت الامانة العامة للمجلس من مجلس الوزراء بالتحقيق مع محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لنائب مجلس النواب بشير حداد، ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم توجيه كتاب رسمي الى مجلس الوزراء بتاريخ 9 / 6 /2020، تطالب فيه الامانة العامة لمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء التحقيق مع محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بسبب عدم حضوره لاجتماع لمحافظي ديالى وصلاح الدين وكركوك على الرغم من ابلاغه مسبقا.





واشار الى ان نائب رئيس مجلس النواب اشرف، امس الثلاثاء، على اجتماع موسع في مجلس النواب بحضور محافظي صلاح الدين وديالى وعدد من اعضاء مجلس النواب عن المحافظتين وممثلي اللجان المختلفة.

وذكر البيان ان الغرض من الاجتماع كان مناقشة اوضاع تلك المناطق والتباحث بشان اسباب تلك المعاناة والصعوبات التي يعاني منها الكورد والمكونات الاخرى في المنطقتين.

واضاف انه تم خلال الاجتماع ايضا التطرق لايجاد الية سريعة لحماية ارواح واملاك مواطني تلك المناطق ومسألة حرق المحاصيل الزراعية في المناطق التي يقطنها الكورد وكذلك حفظ التوازن الوطني في مجالات الادارة والتعيينات.

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