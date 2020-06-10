الليرة السورية تسجل تحسناً غير مستقراً أمام الدولار

2020/06/10 | 17:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت #الليرة_السورية تحسناً أمام #العملات الأجنبية، وعوضت جزءاً من خسارتها خلال الأيام القليلة الماضية، غير أن أسعار صرف الليرة لا تزال متذبذبة، وغير مستقرة.وانخفض سعر صرف #الدولار الأميركي في #دمشق، اليوم الأربعاء، إلى 2300…

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