2020/06/10 | 17:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العراقي يصوت على قرار يرفض استقطاع رواتب الموظفين او المتقاعدين

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