الكعبي يشدد على انصاف شرائح المجتمع وضمان الدخل المعيشي

2020/06/10 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، أهمية ضمان مصادر الدخل المعيشي وأن يصب الاصلاح في الجانب الهيكلي الداخلي للدولة.

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