هل تؤثر أدوية ضغط الدم على مرضى كورونا وتزيد من ألمهم؟

2020/06/10 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نشرت مؤخراً دراسة طبية تتعلق بفيروس كورونا و ضغط الدم وأدوية كل منهما ومدى تأثيرها على المريض.وجاء في الدراسة أن أدوية ارتفاع ضغط الدم المستخدمة على نطاق واسع ربما تساعد في الحماية من الأعراض الحادة لمرض كورونا.كما جاء في الدراسة التي نشرت في دورية “يوروبيان هارت”، أن مخاطر الوفاة عند مرضى […]

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