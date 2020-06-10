الحمامي لـ”العهد”: استقطاع الرواتب دون الرجوع للبرلمان امر مرفوض

2020/06/10 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي كاظم الحمامي، اليوم الاربعاء، ان عمل الوزارات بملفات مهمة كاستقطاع الرواتب من دون الرجوع للبرلمان امر مرفوض وقال الحمامي في حديث متلفز لقناة “العهد ” ، ” طالبنا باستضافة الحكومة والجهات المعنية لمناقشة موضوع استقطاع الرواتب”.واضاف، ” لجنة مراقبة البرنامج الحكومي مهمتها متابعة عمل الوزارات […]

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