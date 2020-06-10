الولايات المتحدة.. جثمان جورج فلويد يوارى الثرى في تابوت ذهبي

2020/06/10 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..على خلفية المظاهرات المتواصلة، أقيمت في مدينة هيوستن الأمريكية أمس الثلاثاء مراسم جنازة الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد الذي قتل على يد شرطي خلال توقيفه في مينيابوليس.وتجمع أكثر من 500 شخص بكمامات طبية داخل كنيسة في هيوستن (ولاية تكساس) لوداع فلويد (46 عاما) الذي أسفرت وفاته عن موجة احتجاجات غاضبة […]

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