في الذكرى السادسة لسقوطها .. هل تخلصت الموصل من أشباح داعش؟

2020/06/10 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة استعاد العراقيون، اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى السادسة لسقوط الموصل في قبضة تنظيم داعش، وسط غضب أبناء المدينة لتأخر عمليات إعادة الإعمار وطي صفحة التنظيم الإرهابي.وسيطر داعش على ثاني أكبر محافظة عراقية (نينوى) في الـ10 من يونيو /حزيران عام 2014، في واقعة هزت العالم، عندما تمكن داعش من طرد الجيش العراقي، وإعلان المدينة ضمن دولة ”الخلافة“ المزعومة.وأكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى المدينة، اليوم الأربعاء، أن الفساد وسوء الإدارة كانا سبب الكوارث السابقة.وقال الكاظمي، خلال اجتماعه مع قيادات عسكرية وأمنية، إنه ”يجب حماية المواطنين، وعدم تكرار ما حدث عام 2014″، مشيرا إلى أن ”الفساد وسوء الإدارة كانا سببا بحصول الكوارث السابقة“.وأضاف، أن ”تحرير الموصل شارك فيه كل أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة“.وتساءل ناشطون وسياسيون عن سبب التستر الحاصل على المتسببين بسقوط المدينة وعدم محاسبتهم وإجراء محاكمات عادلة بحقهم، مطالبين حكومة الكاظمي بفتح هذا الملف مجددا.في هذا السياق، قال النائب السابق عن محافظة نينوى، ماجد شنكالي، إن ”المدينة منذ تحريرها ما زالت تعاني أوضاعا صعبة من بضع نواح، أبرزها الخدمية والعمرانية، إذ يغيب الإعمار بشكل واضح عن الجانب الأيسر، وسنجار، والمدن الأخرى التي تعاني التلكؤ والإهمال، بسبب أن الحكومات المتعاقبة غير جادة في إنهاء هذا الملف، حيث وعد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، لكن وعوده كانت حبرا على ورق“.ورغم مرور نحو ثلاثة أعوام على استعادة المدينة، إلا أن ملف الإعمار ما زال يحيطه الغموض، في ظل الخلافات السياسية التي شهدتها المدينة بين أعضاء مجلس المحافظة والمحافظين السابقين حتى مطلع العام الجاري، عندما حل البرلمان الاتحادي مجالس المحافظات إثر الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق.أين محاسبة المتورطين؟من ناحيته، قال الخبير في الشأن العراقي، هشام الهاشمي ”زيارة الكاظمي الموصل عسى أن يكون لها واقع ملموس، وليس ترويجا إعلاميا غير مدروس، في ذكرى احتلالها السادسة لا تزال تعاني من الأسباب ذاتها التي مكنت داعش؛ من فساد، وابتزاز ، مشاريع متلكئة، وضعف استخباري، حتى أموال النازحين والإعمار أكلها ذئب الفساد“.وتضم محافظة نينوى 13 مخيما في جنوب وجنوب شرق الموصل، وهي سلسلة مخيمات حمام العليل، وسلسلة مخيمات الجدعة، ومخيم السلامية، فضلا عن مخيمات النمرود والحاج علي وغيرها.فوضىورأى الناشط السياسي إيهاب الزيدي، أن ”المحافظة تعيش فوضى كبيرة، وما زالت برامج الإعمار بطيئة بشكل كبير، إذ تخضع للروتين القاتل في الجهاز الإداري للحكومة الاتحادية، والحكومة المحلية، فضلا عن تدخل شخصيات سياسية في ملف الإعمار وتوفير الخدمات مثل: الطاقة الكهربائية، وإكساء الشوارع، وتمويل برامج إعادة بناء المنازل للمواطنين ذوي الدخول المحدودة“.وأضاف الزيدي أن ”الإرادة السياسية ضعيفة، فضلا عن تدخلات دول الجوار مثل تركيا، التي ترعى كيانات سياسية، لتحقيق أهدافها في المحافظة، والإبقاء على قواتها العسكرية في بعشيقة، وكذلك إيران التي تمول شخصيات تابعة لها للحفاظ على نفوذها، ومنع أي محاولة لإخراج الفصائل المسلحة،خارج المدينة“.وطالب الحكومة الجديدة بـ ”تشكيل لجنة تكون مهمتها إعادة توظيب أوضاع نينوى، من جديد، وحصر الأمور في يد القوات الرسمية، وبناء جهاز إداري ناجح، بصلاحيات واسعة“.المصدر : وكالات

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