البرلمان يُصوت على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين او المتقاعدين

2020/06/10 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال.

وجاء في بيان مقتضب لرئاسة البرلمان ان "مجلس النواب صوت على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال ورفض اي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرعورفض اي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع".

واشارت الى ان "القرار اعلاه لا يشمل الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة".

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