شقيق جورج فلويد يستعد للتحدث أمام الكونغرس الأمريكي حول إصلاح الشرطة

2020/06/10 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يتوقع أن يقدم أحد أشقاء جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة، شهادته أمام الكونغرس الأمريكي خلال أول...





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