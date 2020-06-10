الشباب والرياضة تعلن اطلاق رواتب موظفي الاتحادات المتوقفة من بداية العام الحالي

2020/06/10 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاربعاء، (10-6- 2020)، على استحصال موافقة وزارة المالية على اطلاق رواتب موظفي الاتحادات الرياضية.

واكد مدير عام دائرة الشؤون القانونية والادارية والمالية شاكر محمد عودة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان: "وزارة الشباب والرياضة ستطلق رواتب موظفي الاتحادات الرياضية، بعد قيام وزارة المالية بتمويل حساب الاتحادات الرياضية".

واوضح انه: "تمت الموافقة على اطلاق الرواتب من قبل وزارة المالية بعد اكمال جميع الاجراءات المتعلقة بالصرف"، مضيفا ان:" هذه الرواتب هي لخمسة اشهر وسيتم تمويل الاشهر المتبقية وحسب ضوابط الصرف المعمول بها في الوزراة".

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