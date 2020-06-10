شاهد .. تظاهرات في البصرة احتجاجا على تردي المعيشة والخدمات

2020/06/10 | 17:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد عدة محافظات في جنوب العراق سلسلة من التظاهرات السلمية للاحتجاج على تردي الاوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.ويطالب المتظاهرون في محافظات النجف ...

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