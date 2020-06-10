2020/06/10 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أوضح المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة الانبار انس العاني، الاربعاء، تفاصيل تسجيل 6 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في الرمادي .وقال العاني لـ /المعلومة/ إن “المصابين الجدد الـ 6 بفيروس كورونا التي سجلت اليوم لعائلة شخص من اهالي مدينة الرمادي، وحالتهم الصحية جيدة جدا وهم متواجدين حاليا في ردهة العزل التابعة لمستشفى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الانبار توضح تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الانبار توضح تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).