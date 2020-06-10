الاطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في دهوك

2020/06/10 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مركز مكافحة المخدرات في محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على شبكة مؤلفة من ستة افراد تقوم بتجارة المواد المخدرة الممنوعة في المحافظة.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات المركز نفذت اول امس الاثنين، عملية امنية تمكنت خلالها من القاء القبض على أفراد شبكة لتجارة المواد المخدرة الممنوعة، مبينا أن الشبكة تتكون من ستة أفراد ضبط بحوزتهم اكثر من 9 كغم من المواد الممنوعة.

واضاف البيان ان المواد المضبوطة تضم انواعا مختلفة من المواد المخدرة كـ"الحشيش والكريستال والهيرويين و الترياك والمريوانا".

وتابع البيان ان المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم، كاشفا عن انهم كانوا بصدد توزيع هذه المواد على الشباب في المدينة.

وأشر بيان مركز مكافحة المخدارات في دهوك زيادة تجارة الممنوعات والتعاطي من قبل الشباب في الاونة الاخيرة.

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