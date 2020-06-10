شرطة النجف تصدر بيانًا بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة

2020/06/10 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت قيادة شرطة النجف، اليوم الأربعاء، بيان دعت فيه ابناء المحافظة الى إلى إيقاف الفعاليات والتظاهرات بعد تحول الاصابات بكورونا إلى أرقام مخيفة.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “يا أبناء النجف الاشرف الكرام اننا أمام وضع صحي وكارثي كبير يفتك بنا جميعا لايفرق بين احد كبير أو صغير ، […]

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