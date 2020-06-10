2020/06/10 | 18:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إحدى الصور، يظهر زعيم #حركة_النجباء، وهي ميليشيا شيعية موالية لـ #إيران، وهو يقف باللباس الميداني بجوار تابوت مغطى برايةٍ تملأها النجوم ويعلوه هذا الوعد: «العراق لن يكون أبداً مكاناً آمناً للأمريكان».وكما لو كان…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيُنهي (الحِوارُ الاستراتيجي) «العلاقة الغراميّة» لـ إيران مع العِراق؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيُنهي (الحِوارُ الاستراتيجي) «العلاقة الغراميّة» لـ إيران مع العِراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).