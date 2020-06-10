كوردستان تواجه الجائحة بحزمة قرارات جديدة

2020/06/10 | 18:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتخذت اللجنة العليا الوزارية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد- ١٩ في اقليم كوردستان، في اجتماعها، اليوم الاربعاء، جملة قرارات لايقاف تفشي الوباء الذي شهد زيادة خلال الايام الاخيرة.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اليوم الاربعاء، اجتماعا باشراف رئيس الحكومة مسرور بارزاني عن طريق الفيديو كونفرانس وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني والوزراء المعنيين، لبحث اخر اوضاع تفشي فيروس كورونا في الاقليم.

تتمة..

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