الحسينيات والجوامع في عموم العراق تبدأ باذاعة الارشادات الوقائية مع الاذان

2020/06/10 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني، الأربعاء، مباشرة الجوامع والحسينيات في عموم البلاد بإذاعة الارشادات الصوتية بفترات الاذان بالتنسيق مع الوقفين الشيعي والسني .وقال رئيس الفريق امير علي الحسون، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تاكيداً على توجيهات وزير الصحة والبيئة بضرورة اشراك جميع قطاعات الدولة ومن ضمنها المؤسسات الدينية في موضوع توعية […]

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