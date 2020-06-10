2020/06/10 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، اليوم الأربعاء،توفر جميع مستلزمات الدعم للمؤسسات الإعلامية التي ستلتحق بالمبادرة الوطنية التي أطلقت لمواجهة جائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الونان: شبكة الإعلام ستدعم المؤسسات الملتحقة بمبادرتها الوطنية لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الونان: شبكة الإعلام ستدعم المؤسسات الملتحقة بمبادرتها الوطنية لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).