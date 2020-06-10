رايتس ووتش تتحدث عن تفشي كورونا في سجون إماراتية

2020/06/10 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، الإمارات إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحماية السجناء، وسط إفادات عن تفشي فيروس كورونا في 3 مراكز احتجاز.وقالت المنظمة الدولية في بيان مدعوم بشهادات لأسر سجناء بالإمارات، نشرته على موقعها الإلكتروني: “ينبغي على سلطات السجون في الإمارات اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، […]

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