2020/06/10 | 18:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]على خلفية المظاهرات المتواصلة، أقيمت في مدينة هيوستن الأمريكية أمس الثلاثاء مراسم جنازة الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد الذي قتل على يد شرطي خلال توقيفه في مينيابوليس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة.. جثمان جورج فلويد يوارى الثرى في تابوت ذهبي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة.. جثمان جورج فلويد يوارى الثرى في تابوت ذهبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).